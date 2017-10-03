В Петербурге в ночь на 4 октября ожидаются сильные порывы ветра

В среду, 4 октября, в Северной столице ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом говорится в ежедневном прогнозе погоды ГУ МЧС России по Петербургу.

Погода будет облачная с прояснениями. Ночью ожидаются дожди, которые временами возможны и днем.

Ветер будет дуть юго-восточный, южный 7-12 м/с. Ночью местами возможны порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью - от +7 до +9 градусов. Днем потеплеет лишь до +11 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.