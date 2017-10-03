В Петербурге 4 октября включат регулярное отопление

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко поручил комитету по энергетике со среды, 4 октября, перейти на регулярное отопление города, сообщает его пресс-служба.

На заседании в правительстве города глава комитета Андрей Бондарчук заявил, что ведомство постоянно мониторит прогнозы и включает отопление исходя из них. По его словам, жилой фонд и соцучреждения готовы к подключению.

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Периодическое протапливание в Петербурге началось 20 сентября. Предыдущий отопительный сезон в Северной столице был самым длинным за почти 40 лет - 242 дня.