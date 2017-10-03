В Петербурге ограничили движение сразу на нескольких улицах

Во вторник 3 октября, на улицах Петербурга вводятся временные ограничения для движения транспорта из-за предстоящих плановых ремонтных работ.

С 3 по 5 октября будет перекрыто движение на набережной реки Фонтанки от Невского проспекта до площади Ломоносова в связи с заменой дорожного покрытия. Ограничения коснутся нечетной стороны набережной, сообщают в государственной административно-технической инспекции.

С 3 по 7 октября будет временно перекрыта Саблинская улица от Малой Пушкарской улицы до улицы Кропоткина. Там будут прокладывать газопровод.