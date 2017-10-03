На развязке КАД с Московским шоссе ограничат движение

С 3 по 5 октября на участке КАД между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей перекроют две полосы движения. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Будут закрыты для движения первая и вторая полосы, по третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Ограничение связано с ремонтными работами, которые проводит компания «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.