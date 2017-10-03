В Петербурге льготный проезд в 2018 году подорожает на 31 рубль

С 1 января 2018 года стоимость льготного проезда в Петербурге на всех видах транспорта подорожает на 31 рубль, сообщает комитет по тарифам Северной столицы.

Стоимость проездного для школьников и студентов с Нового года останется прежней. При этом цена именного льготного билета возрастет с 545 до 576 рублей.

Есть и приятный сюрприз - цена на билет "90 минут" будет снижена на 7 % с 70 до 65 рублей в целях популяризации такого вида проездного.

Ранее сообщалось, что тарифы на общественный транспорт в будущем году сохранятся. Для этого Смольный увеличил объем субсидий на 32%, они составили 38 млрд рублей.