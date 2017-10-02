Стало известно, где строят худшее жилье в Петербурге

Новостройки в Буграх и Девяткино – худшие в Северной столице и ее окрестностях. К такому выводу пришли эксперты "Делового Петербурга".

Издание составило рейтинг районов города и его окрестностей, в которых строят самое ужасно жилье. В списке оказалось 12 локаций - на пять позиций больше, чем в прошлом году. Рейтинг составили по пяти критериям: общий уровень депрессивности района, транспортная недоступность, неразвитость социальной инфраструктуры, плохая экология и унылая архитектура.

На первое место взобрался район Бугры с общим рейтингом 32,7. Общий уровень депрессивности — 6,7, транспортная недоступность — 6,5, неразвитость социальной инфраструктуры — 6,7, плохая экология — 6, унылая архитектура — 7.

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Следом идут Девяткино и Новое Девяткино - 30,9 и 30,5. Больше всего баллов районы получили за неразвитость социальной инфраструктуры. На четвертое место оказалась деревня Янино (30,4) из-за плохой транспортной недоступности (7 баллов). Замыкает пятерку антилидеров микрорайон Шушары (29,2) – там плохо с социальной инфраструктурой.

Также в антирейтинг "Делового Петерубрга" попали Рыбацкое, территории возле Ладожского вокзала, Кудрово, дома возле улицы Бабушкина, Парголово, Красногвардейский район вдоль КАД. Замыкает списк Приморский район (улицы Туристская и Оптиков).