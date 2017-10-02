Профессор СПбГУ получил медаль от РАН

В понедельник, 2 октября, руководителю лаборатории «Фотоактивные и нанокомпозитные материалы» СПбГУ, профессору Детлефу Банеманну вручена награда Российской академии наук. Ученый получил медаль памяти академика Николая Эмануэля за достижения в области химической и биохимической физики.

«Получить такую медаль — для меня большая честь, — отметил профессор. — Я счастлив быть среди ученых, удостоенных награды имени одного из создателей физико-химической биологии Николая Марковича Эмануэля. Это достижение — результат научной работы, которая проводилась как в моем доме в Германии, в Университете Лейбница, так и в моем доме в России, в Санкт-Петербургском государственном университете».

В СПбГУ профессор Банеманн руководит лабораторией «Фотоактивные и нанокомпозитные материалы», которая была открыта в 2014 году. Сегодня фотоактивные материалы широко применяются в таких областях, как преобразование и запасание солнечной энергии и защита от ультрафиолетового излучения.

Банеманн также носит звание почетного профессора ряда научных и образовательных учреждений Великобритании, Индии и Китая. Его научные интересы лежат в области преобразования солнечной энергии, гетерогенного фотокатализа и фотоэлектрохимии, разработки новых функциональных наноматериалов и технологий их применения.