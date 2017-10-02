В Смольном решили оставить провода над Невским

В правительстве Петербурга усомнились в целесообразности проекта «Чистое небо» над Невским проспектом, передает АБН со ссылками на источники в комитетах Смольного и собеседника в ГУП «Горэлектротранс».

Прежде стало известно, что в следующем году в Северной столице может быть реализован проект «Чистое небо». Он предполагает ликвидацию проводов над Невским проспектом. В августе глава комитета по транспорту Александр Головин заявлял, что у Петербурга уже есть необходимые троллейбусы с автономным ходом до 12 километров. Эту идею поддержал вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин.

Теперь сообщается, что прошедшие испытания троллейбусов с увеличенным автономным ходом нельзя назвать в полной мере успешными - необходим ряд доработок. Кроме того, в бюджете на 2018 год предусмотрены средства только на закупку нового подвижного состава. На демонтаж контактной сети на Невском проспекте деньги пока не предусмотрены.

Помимо этого, в комитете по информатизации возникли вопросы по очистке проспекта от воздушных кабелей связей. Многие из них протянуты еще в начале нулевых, когда рынок связи только формировался. С тех пор прошли многочисленные слияния на рынке. Демонтаж кабелей и перекладка их под землю в связи с этим чревата имущественной неразберихой и переделом рынка.

Идея полностью убрать электрические провода с Невского обсуждается уже несколько лет. Ранее все упиралось в интенсивное троллейбусное движение на проспекте.