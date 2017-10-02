Новые вагоны для метро не успеют поставить в Петербург к ЧМ-2018

Власти Северной столицы не успевают выполнить контракт на поставку к ЧМ-2018 новых вагонов для "зеленой" линии метро, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно условиям нового контракта, городские власти потратят более 4 млрд рублей на 42 новых вагона для "зеленой" ветки. вместе они составят 7 поездов. Первые пассажиры проедутся на новых составах не раньше 28 декабря 2019 года.

Для удобства футбольных болельщиков к ЧМ-2018 в метро Петербурга планировалось ввести в эксплуатацию 390 новых вагонов. Чемпионат пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

При этом седьмой новый состав "зеленая" ветка получила в минувший четверг, 28 июля.

Между тем количество заявок на покупку билетов на матчи турнира приблизилось к 1 млн, сообщил глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллен.