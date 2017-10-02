На юго-западе КАД на неделю ограничат движение

Со среды, 4 октября, до следующего вторника, 10 октября, в связи с ремонтом дороги между развязками с автодорогой к ММПК "Бронка" и Ораниенбаумским проспектом на КАД ограничат движение транспорта по КАД. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Будет закрыта для движения автомобильного транспорта первая полоса, по второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Генеральный подрядчик ремонтных работ - АО «ВАД».