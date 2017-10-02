Патрули Росгвардии будут охранять зрителей "Матильды"

На время проката фильма "Матильда" маршруты патрулирования нарядов Росгвардии будут приближены к местам показа кинокартины, говорится в ответе врио начальника ГУ охраны общественного порядка Росгвардии Дмитрия Зинина на письмо руководителя общественного движения "За безопасность" Дмитрия Курдесова.

По словам Зинина, это связано с "возможностью использования проката фильма для совершения террористических актов в местах массового пребывания граждан". Ранее обращение движения "За безопасность" о необходимости усиленной охраны кинотеатров поступало к директору Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктору Золотову

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Фильм Алексея Учителя "Матильда" получил прокатное удостоверение Министерства культуры России. Премьера фильма намечена на 23 в Петербурге – она пройдет в Мариинском театре.

В фильме рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась показывать фильм "Матильда" из-за угроз.

Кроме того, в ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала забросали "коктейлями Молотова". Здесь находится студия режиссера фильма Алексея Учителя, он попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите. Кроме того, в Екатеринбурге мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. После этого противники фильма «Матильда» сожгли автомобиль адвоката режиссера Константина Добрынина.