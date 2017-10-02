В сентябре в Петербурге появилось 60 новых домов

В минувшем сентябре петербургские застройщики ввели в эксплуатацию 247,4 тыс. квадратных метров жилья - 60 домов на 5,2 тыс. квартир.

Больше всего жилья было введено в эксплуатацию в Невском районе - 105,1 тыс. квадратных метров, то есть 5 домов на 2 433 квартиры. На втором месте идет Выборгский район - 79,7 тыс. квадратных метров. На третьем месте находится Василеостровский район - 2 дома на 772 квартиры общей площадью 32,6 тыс. квадратных метров.

Всего с января 2017 года введено в эксплуатацию 2 207 624,7 квадратных метров жилья. К концу года планируется ввести 3-3,1 млн «квадратов» жилых домов.

Кроме того, в сентябре было сдано 30 объектов общегражданского назначения. Среди них - бизнес-центр со встроенной автостоянкой в Выборгском районе, храмовый комплекс, здание храма в Красногвардейском районе.

При этом многие эксперты полагают, что рост ввода в эксплуатацию жилья объясняется завершением проектов трехлетней давности, и в будущем темпы ввода будут замедляться из-за снижения активности застройщиков.