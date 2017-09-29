Последний день сентября в Петербурге будет прохладным

В субботу, 30 сентября, в Северной столице ожидается облачное небо. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

Ожидается, что дождей не будет. Ветер будет северо-восточный, восточный 2-5 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +6, а днем поднимется лишь до +12 градусов. Атмосферное давление будет ночью меняться мало, днем слабо понижаться.

Ранее стало известно, что синоптики прогнозирует в Петербурге еще четыре дня без дождей.