Петербуржцам предложат примерить "костюм пожилого человека"

В воскресенье, 1 октября, в 13:00 на Марсовом поле состоится молодежная акция "Мир глазами пожилого человека", которая будет приурочена к Международному дню пожилых людей.

Жители и гости Петербурга смогут ощутить себя в теле человека преклонного возраста, примерив костюм, ограничивающий движения и снижающий аудиальное и визуальное восприятие. При этом участники акции смогут узнать и о радостях пожилого возраста. Представители "серебряных волонтеров" расскажут, как можно проводить время с пользой для себя и других людей.

Будет работать спортивная зона, где профессиональный инструктор расскажет, как сохранить жизненный тонус, как правильно питаться, что необходимо включить или исключить из повседневного рациона, чтобы хорошо чувствовать себя в любом возрасте.

Кроме того, на Марсовом поле появится 4-метровая открытка, на которой все желающие смогут оставить свои пожелания и поздравления. Кроме того, будет открыта видеозона, где можно будет записать обращение к своим родственникам, друзьям. По итогам праздника будет создан единый видеоролик "Спасибо, что вы есть", который организаторы акции распространят в сети.