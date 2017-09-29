Генпрокуратуру и Минтранс просят проверить Пулково из-за ЧП с трапом

Депутат Госдумы РФ Михаил Романов направил запрос в Генпрокуратуру, Минтранс и Следственный комитет в связи с падением пассажиров с трапа в Пулково. Парламентарий просит ведомствапровести комплексную проверку петербургского аэропорта.

По слвоам Романова, за последние годы пассажиры Пулково неоднократно получали травмы или были замечены нарушения техники безопасности. Так, летом 2011 года с пятиметровой высоты в щель между трапом и бортом самолета упал 6-летний ребенок. В декабре 2014 года аэропорт прославился тем, что дважды на летное поле бесконтрольно проникали подростки. В октябре прошлого года шедший наверх эскалатор неожиданно включил реверс - пассажирка упала и сильно повредила ногу. В июне 2017 года в кафе аэропорта на 4-летнюю девочку упал столик и придавил ребенку руку.

Накануне, 28 сентября, под пассажирами проломился трап самолета. В результате этого два пассажира - 43-летняя женщина с малолетней внучкой - получили травмы, упав с высоты более трех метров. Пострадавшие направлены в больницы, псообщает транспортная прокуратура.

Фото: ztproc.ru

Девочку прооперировали в детской городской больнице № 5. Состояние ребенка остается тяжелым.