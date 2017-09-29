По рекам и каналам Петербурга пройдет крестный ход против абортов

В воскресенье, 1 октября, в Петербурге пройдет крестный ход по рекам и каналам в поддержку общероссийского сбора подписей за запрет абортов. Акция согласована.

Сторонники движения «Воины жизни» намерены плыть с молитвой на двух теплоходах по рекам и каналам центра Северной столицы. В конце крестного хода на воду будет спущен двухметровый венок. Внутри него горящими светильниками выложат изображение плода в утробе, а рядом будет находиться надпись «Не убий».

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«Венок будет выпущен в сторону очистных сооружений, где находят свое пристанище останки безвинных младенцев, ежедневно убиваемых абортами и сливаемых в канализацию», — поясняют представители движения.

Крестный ход начнется в 16:30 у Петропавловской крепости.

Аналогичная акция состоялась год назад. Тогда теплоходы проплыли по маршруту, включающему в себя Мойку, Фонтанку и Крюков канал. Крестный ход в 2016 году также проводился для молитвенной поддержки общероссийского сбора подписей за запрет абортов, проводимого по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.