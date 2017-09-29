Съемки фильма "Легенды Петербурга" перекроют набережную Крюкова канала

В ближайший понедельник, 2 октября, в центре Петербурга будет закрыт участок набережной Крюкова канала, сообщает дирекция по организации дорожного движения города.

Путь для автомобилей будет перекрыт от улицы Союза Печатников до проспекта Римского-Корсакова и по правой полосе на участке проспекта Римского-Корсакова от улицы Глинки к набережной Крюкова канала.

Проезд будет ограничен с 16:00 2 октября до 04:00 следующего дня. В это время там будут снимать фильм "Легенды Петербурга".

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал об этой картине, которая будет посвящена Северной столице России. По сюжету фильма девочка Ксюша вместе с другом Парамоном должна защитить приемную семью от «темных сил». Для этого ей необходимо запустить часы Петропавловской крепости, которые оберегают Северную столицу от нечисти. Главными персонажами киноленты станут петербургские сфинксы, грифоны и атланты.

Фильм снимает студия "Лендок". Его продюсер Алексей Тельнов описывает жанр киноленты как "триллер или даже психологическую драму". В фильме снимаются Павел Трубинер ("Крым", Любовь Толкалина ("Антикиллер"), Мария Казанкова ("Духless") и Артем Ткаченко ("Гоголь. Начало").

Съемки будут проходить в Петербурге и Ленобласти до окончания года.