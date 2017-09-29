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Подростков Петербурга могут оставить без энергетиков

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© Фото: PhotoCentra

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Такой законопроект предварительно одобрили депутаты.

Депутаты Петербурга хотят запретить продавать безалкогольных энергетические напитки несовершеннолетним. Такой законопроект предварительно одобрил комитет по законодательству Заксобрания Северной столицы.

Законопроект подразумевает запрет продажи энергетиков на территории школ, больниц, физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, а также культурных учреждений. Штрафы могут составить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц – до 20 тыс. рублей, а для юрлиц – до 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что комитет ЗакСа поддержал запрет продажи алкогольных напитков в жилых домах.Он распространяется лишь на те магазины, чей вход и выход находятся в непосредственной близости от парадных многоквартирных домов. 

Сейчас запрет на продажу энергетиков действует на территории Московской, Амурской и Омской областей. Летом Минфин предложил запретить продажу алкогольных энергетиков в России. Законопроект одобрило правительство, но при условии его доработки.

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