На юге КАД на всю ночь перекроют два съезда

В ночь с 28 на 29 сентября года в связи с ремонтом дороги будет ограничено движение на пресечении КАД и Гостилицкого шоссе. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад

В это время по очереди будут перекрывать движение транспорта на двух съездах транспортной развязки КАД с Гостилицким шоссе. Это коснется съезда №2 с внутреннего кольца КАД в сторону Ленобласти и съезда №4 с внешнего кольца КАД в сторону Петербурга.

Генеральный подрядчик ремонтных работ - АО «ВАД».