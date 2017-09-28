"Зеленая" ветка метро получила новый состав в цвет линии

Новый состав зеленого цвета прибыл в Петербург для работы на третьей линии метрополитена. Сейчас поезд находится в электродепо "Автово".

Это уже седьмой состав подобной модификации. Он оборудован современным асинхронным тяговым приводом. В вагонах предусмотрены зоны для пассажиров маломобильной группы, а также установлена система принудительной вентиляции и цифровые информационные табло.

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Сейчас новый состав должен пройти приемо-сдаточные испытания и выйти на линию.

В течение 2017-2018 годов петербургская подземка получит 27 шестивагонных составов в зеленом цвете. Ожидается, что в будущем году третья линия будет обслуживаться только этими составами.