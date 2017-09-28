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На Петроградке к ЧМ-2018 незаконно оборудуют подвал дома под кафе

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© Фото: google.ru/maps

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Об этом заявляют недовольные местные жители.

Председатель Заксобрания Северной столицы Вячеслав Макаров направил обращения прокурору Сергею Литвиненко, а также начальнику службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга Леониду Кулакову и начальнику Государственной жилищной инспекции города Владимиру Зябко в связи с ситуацией, которая сложилась с домом 12 на набережной Мартынова.

По словам парламентария, к нему обращаются жители этого дома, которые возмущены возможностью строительства в подвале их дома кафе к ЧМ-2018. На руках у них есть определения Петроградского районного суда и Петербургского городского суда о «запрете выполнять работы по устройству дополнительных входов, расширению и устройству новых оконных проемов в несущих стенах и фундаменте дома» – до разрешения спора по существу.

Ранее собственник подавала сталинки – предприниматель Алексей Петров – заявлял, что приобрел помещения больше десяти лет назад. По его словам, в 2008 году он согласовал в районной межведомственной комиссии проект перепланировки нежилого помещения, а в начале прошлого года начал строительные работы.

Он уверяет, что  может прорубить 20 оконных и три дверных проема в несущих конструкциях здания, руководствуясь разрешением администрации Петроградского района, выданного ему ранее.

Сообщалось, что в конце августа в подвале дома побывала комиссия из представителей администрации района, прокуратуры, государственной жилищной инспекции, ЖЭКа. Петрову при свидетелях пытались вручить определение суда, однако тот отказался его принимать.

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