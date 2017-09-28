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В Петербурге завершается сезон фонтанов

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© Фото: kudapiter.ru

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Отключать их будут на протяжении всего октября.

Петербургский «Водоканал» объявил о завершении сезона фонтанов в городе. Их отключение начнется с 1 октября и закончится  30 октября.

В первую очередь завершат работу фонтаны на озере Разлив в Сестрорецке и «Лебединое озеро» на Каменноостровском проспекте. Кроме того, в самом начале октября отключат фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина.

Последними завершат работу фонтаны у Казанского собора, в сквере у Зимнего дворца, в саду у дворца великого князя Алексея Александровича на улице Писарева и в Ново-Манежном сквере на Манежной площади, а также фонтан-поилка у Воронихинской решетки.

Всего в ведении «Водоканала» находятся 110 фонтанов и фонтанных комплексов. Всего в сезоне 2017 года работали 51 фонтан и 4 фонтанных комплекса. Еще 55 ожидают ремонт или реконструкцию. Ожидается, что это сделают до 2020 года.

Как сообщал «Санкт-Петербург.ру», завершение работы некоторых фонтанов превратится в праздник. Так произойдет с фонтанами в Летнем саду.

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