В Петербурге завершается сезон фонтанов

Петербургский «Водоканал» объявил о завершении сезона фонтанов в городе. Их отключение начнется с 1 октября и закончится 30 октября.

В первую очередь завершат работу фонтаны на озере Разлив в Сестрорецке и «Лебединое озеро» на Каменноостровском проспекте. Кроме того, в самом начале октября отключат фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина.

Последними завершат работу фонтаны у Казанского собора, в сквере у Зимнего дворца, в саду у дворца великого князя Алексея Александровича на улице Писарева и в Ново-Манежном сквере на Манежной площади, а также фонтан-поилка у Воронихинской решетки.

Всего в ведении «Водоканала» находятся 110 фонтанов и фонтанных комплексов. Всего в сезоне 2017 года работали 51 фонтан и 4 фонтанных комплекса. Еще 55 ожидают ремонт или реконструкцию. Ожидается, что это сделают до 2020 года.

Как сообщал «Санкт-Петербург.ру», завершение работы некоторых фонтанов превратится в праздник. Так произойдет с фонтанами в Летнем саду.