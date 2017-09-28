Лидер «Христианского государства» имеет судимости за убийство, разбой и подделку документов

Глава незарегистрированной организации "Христианское государство" Александр Калинин, который задержан за рассылку писем в кинотеатры с требованием отказаться от проката фильма "Матильда", уже имеет судимость за убийство и разбой, которые совершил в Норильске в июле 2002 года.

Позже, в январе 2003 года он был осужден на два года условно за подделку документов, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Красноярского краевого суда Наталью Мишанину. По ее словам, в мае 2003 года краевой суд приговорил а Калинина к восьми с половиной годам колонии строгого режима.

"Согласно материалам дела, в июле 2002 года Калинин узнал, что у его соседки, хорошей приятельницы его матери, есть деньги, и сообщил это двум знакомым наркоманам. Сначала знакомые без него пытались попасть в квартиру: ломились в дверь, отключали свет, но женщина не открывала. Открыла, только когда постучал Калинин, так как его знала. Все трое ворвались, забрали 75 тыс. рублей, чтобы не оставлять следов, задушили женщину и ушли", — рассказала представитель суда, добавив, что Калинин был задержан в сентябре 2003 года.

Лидер "Христианского государства" и трое его соратников арестованы по уголовным делам. Членов движения, в том числе брата Калинина, обвиняют в поджоге машин у офиса адвоката, который представляет интересы режиссера Алексея Учителя. При обыске в квартирах активистов обнаружили емкости с горючей смесью и листовки "За "Матильду" гореть", которые ранее нашли у сожженных в Москве машин.

Организацию, которую возглавляет Калинин, ранее попросили проверить на экстремизм депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина, направив запросы в ФСБ и МВД.

В фильме "Матильда", против которого ополчились "активисты" рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат кино выйдет 25 октября. Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась показывать фильм "Матильда" из-за угроз от организации «Христианское государство - Святая Русь».

Кроме того, в ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала забросали "коктейлями Молотова". Здесь находится студия режиссера фильма Алексея Учителя, он попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите. Кроме того, в Екатеринбурге мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. После этого противники фильма "Матильда" сожгли автомобиль адвоката режиссера.