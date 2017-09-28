Трассу Р-21 "Кола" 29 сентября вновь перекроют на два часа

В пятницу, 29 сентября, трассу Р-21 «Кола» (Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией) вновь перекроют на два часа. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 8:45 до 10:45 для пропуска судна представители РЖД» произведут разводку моста через реку Свирь, который расположен на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» у города Лодейное Поле в Ленобласти.

Движение транспорта будет полностью перекрыто.