Матч "Зенит" - "Реал Сосьедад" ограничит движение транспорта в Петербурге

В четверг, 28 сентября, на стадионе Крестовского острова в 20:00 состоится матч команд "Зенит" и "Реал Сосьедад".
До арены можно добраться на метро до станции "Крестовский остров", а также на автобусах-шаттлах S3, S4, S6 или пешком через Яхтенный мост.
Автобусы-шаттлы будут работать с 18:00 до 20:00 перед началом матча и с 22:00 до 24:00 после окончания матча по следующим маршрутам:
— шаттл S3: метро "Петроградская" — автостанция "Крестовский остров";
— шаттл S4: метро "Выборгская" — автостанция "Крестовский остров";
— шаттл S6: метро "Чкаловская" — пересечение Морского проспекта и Спортивной улицы.
При этом движение транспортных средств будет прекращено по Беговой улицы до и по от до .от
Также в четверг, 28 сентября, с 00:00 по 23:59 движение транспорта будет ограничено а также на от до , , .от до ,
Кроме того, будет запрещено останавливаться по улице Савиной, Морскому проспекту от до , от до , от до , , по от Беговой улицы до , по от до и от до ., ,
Схемы организации дорожного движения доступны по ссылке.