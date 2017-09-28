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Матч "Зенит" - "Реал Сосьедад" ограничит движение транспорта в Петербурге

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© Фото: gold-ticket.ru

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На стадион можно будет добраться с помощью автобусов-шаттлов.

В четверг, 28 сентября, на стадионе Крестовского острова в 20:00 состоится матч команд "Зенит" и "Реал Сосьедад".

До арены можно добраться на метро до станции "Крестовский остров", а также на автобусах-шаттлах S3, S4, S6 или пешком через Яхтенный мост.

Автобусы-шаттлы будут работать с 18:00 до 20:00 перед началом матча и с 22:00 до 24:00 после окончания матча по следующим маршрутам:

— шаттл S3: метро "Петроградская" — автостанция "Крестовский остров";

— шаттл S4: метро "Выборгская" — автостанция "Крестовский остров";

— шаттл S6: метро "Чкаловская" — пересечение Морского проспекта и Спортивной улицы.

При этом движение транспортных средств будет прекращено по Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы и по Яхтенной улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина.

Также в четверг, 28 сентября, с 00:00 по 23:59 движение транспорта будет ограничено на Морском проспекте от Петроградской улицы до улицы Рюхинаа также на улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспектаЮжной дорогеСеверной дороге.

Кроме того, будет запрещено останавливаться  по Северной дороге, Южной дорогеулице Савиной, Морскому проспекту от Петроградской улицы до Гребной улицы,  улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспектаКрестовскому проспекту от Петроградской улицы до Южной дорогиБодрову переулку, по Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы, по Яхтенной улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина и Беговой улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина.

Схемы организации дорожного движения доступны по ссылке

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