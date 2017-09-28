Матч "Зенит" - "Реал Сосьедад" ограничит движение транспорта в Петербурге

В четверг, 28 сентября, на стадионе Крестовского острова в 20:00 состоится матч команд "Зенит" и "Реал Сосьедад".

До арены можно добраться на метро до станции "Крестовский остров", а также на автобусах-шаттлах S3, S4, S6 или пешком через Яхтенный мост.

Автобусы-шаттлы будут работать с 18:00 до 20:00 перед началом матча и с 22:00 до 24:00 после окончания матча по следующим маршрутам:

— шаттл S3: метро "Петроградская" — автостанция "Крестовский остров";

— шаттл S4: метро "Выборгская" — автостанция "Крестовский остров";

— шаттл S6: метро "Чкаловская" — пересечение Морского проспекта и Спортивной улицы.

При этом движение транспортных средств будет прекращено по Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы и по Яхтенной улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина.

Также в четверг, 28 сентября, с 00:00 по 23:59 движение транспорта будет ограничено на Морском проспекте от Петроградской улицы до улицы Рюхина, а также на улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Южной дороге, Северной дороге.

Кроме того, будет запрещено останавливаться по Северной дороге, Южной дороге, улице Савиной, Морскому проспекту от Петроградской улицы до Гребной улицы, улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Крестовскому проспекту от Петроградской улицы до Южной дороги, Бодрову переулку, по Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы, по Яхтенной улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина и Беговой улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина.

Схемы организации дорожного движения доступны по ссылке.