Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни

В возрасте 91 года скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер, сообщает твиттер издания. Создатель популярного журнала умер в своем особняке.

Хефнер родился 9 апреля 1926 года в Чикаго. После службы в армии он работал в рекламном отделе журнала Esquire, но после решил создать собственное издание.

В декабре 1953 года вышел первый выпуск журнала Playboy с актрисой Мэрилин Монро на обложке. За долгие годы истории журнала в нем печатались фотографии и интервью многих звезд. Среди них - Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун, Деннис Родман, Томми Хилфигер, Кевин Спейси, Джон Траволта и Билл Гейтс.

В августе сын Хью Хефнера - 25-летний главный креативный директор Playboy Enterprise Купер Хефнер - рассказал о своих планах на журнал. Он сообщил, что хочет переделать его для своего поколения.

«Создать что-то, что резонирует с моим поколением и с поколением, которое придет после моего, – вот как я буду измерять свои достижения», – заявлял в августе Хефнер-младший.