В новом году стоимость коммунальных услуг в Петербурге останется прежней

С 1 января 2018 года в Петербурге сохранится стоимость коммунальных услуг - будут действовать тарифы, которые установили на 1 июля 2017 года. Об этом накануне, 27 сентября, сообщил вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин

Все управляющие компании, коммунальщики и потребители должны быть информированы об этом. Любые попытки «накрутить счетчик» под предлогом нового года должны быть пресечены, заявляют в Смольном.

В жилищном комитете сообщают, что к системам теплопотребления на 27 сентября подключено 70% многоквартирных домов города.

Ранее сообщалось, что жители Петербурга задолжали за услуги ЖКХ 3 млрд рублей. По сравнению с таким же периодом 2016 года сумма увеличилась на 23%. При этом с начала года с неплательщиков взыскали более 673 млн рублей, сообщают в городском управлении Федеральной службы судебных приставов.