Себестоимость поездки в петербургском метро оценили в 51 рубль

Себестоимость проезда в петербургском метро обходится городу в 51,11 рублей за поездку, в троллейбусе и трамвае - 43,71 рублей, в автобусе – 42,59 рублей. Такие цифры комитета по тарифам названы в ходе совещания по вопросу тарифов в транспорте, которое прошло в Смольном накануне, 27 сентября.

Вице-губернатор Игорь Албин напомнил, что губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко принял решение о том, что тарифы на проезд в будущем году не повысятся. По этой причине профильные комитеты Смольного рассчитали объем бюджетной субсидии перевозчикам.

Ранее сообщалось, что Смольный выделит 38 млрд рублей, чтобы не повышать цены на проезд. В прошлом году правительство Северной столицы подняло стоимость проезда в метро до 45 рублей. В автобусах, трамваях и троллейбусах можно проехать за 40 рублей.

При этом проезд в Петербурге дорожает каждый год, кроме тех лет, когда проходят выборы губернатора или президента. Это происходило в 2012 году, перед выборами президента РФ и перед 2014, когда выбирали губернатора.

В конце июля стало известно, что стоимость жетона метро в Петербурге могут поднять до 50 рублей. "Петербургский метрополитен" подал такую заявку в Смольный на 2018 год.

За последние полтора года стоимость жетона выросла с 31 до 45 рублей.