В Петербурге появилось кафе для любителей Гарри Поттера

На проспекте Чернышевского, 17, в Петербурге открылась арт-кафе "Тайная комната". Оно создано специально для любителей персонажа книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

В кафе можно попробовать "Шотландское яйцо дракона" и "Тыквенный РАФ", а также посмотреть все части киносаги о мальчике, который смог выжить.

Фото: vk.com/chambersecretsspb

В интерьере кафе— постеры с флагами факультетов Школы чародейства и волшебства, а также стойка с книгами по магическим искусствам, всевозможные склянки с зельями на полках, маленькая библиотека с книгами о юном волшебнике.

В кафе предлагают попробовать зелье с молоком единорога, свежая выпечка, магические сэндвичи, а также салат "Магическая Британия". Есть и комплексные обеды для взрослых занятых волшебников за 250 рублей.