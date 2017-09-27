Картина дня: Тучков мост, "дурак" на лбу и "ВИМ-Авиа"

Самая популярная новость дня, по версии "Монитора", это известие о том, что Тучков мост закроют для движения с 29 сентября. Первыми об этом написали "Санкт-Петербург.ру" (12:00), "Невские новости" (12:40) и "Деловой Петербург" (12:55).

До 4 октября полностью закрывается для движения Тучков мост в связи с проведением очередного этапа работ по его реконструкции. На этот же срок ограничено движение транспорта по набережной Макарова от Кадетской линии В.О. до Среднего проспекта В.О., а также Кадетской линии В.О. от набережной Макарова до Среднего проспекта В.О., включая перекресток с набережной Макарова.

Объехать перекрытые дороги можно по проспекту Добролюбова, Биржевому мосту, набережной Макарова и первой линии В.О. Более того, в связи с закрытием Тучкова моста будут изменены трассы автобусных маршрутов номер 1, 6А и 128, отметили в комитете по транспорту.

Сейчас работы по реконструкции Тучкова моста выполнены на 72%. Реконструкцию моста начали еще 7 июня 2016 года, однако тут же прервали из-за проведения Петербургского международного экономического форума и праздника выпускников "Алые паруса" - работы возобновились через месяц, 4 июля, и идут до сих пор.

Вторая по популярности тема дня – учительница из Петербурга написала на лбу школьника "дурак". Инцидент произошел в школе номер 684 на Пулковском шоссе под названием "Берегиня" на прошлой неделе. Под горячую руку педагога попался восьмилетний ученик второго класса.

По словам учителя, дети «бесились на перемене, разрисовывали себе фломастерами руки», после чего она пригрозила: «Кто еще раз на себе нарисует татуировку, тому на лбу напишу "дурак".

Еще одна популярная новость – владелец "ВИМ-Авиа" уехал из России. Так сообщают СМИ. Собеседники "Интерфакса" и глава "Росавиации" Александр Нерадько предполагают, что он покинул Россию. Нерадько уточнил, что совладелец авиакомпании не приехал на заседание по поводу судьбы "ВИМ-Авиа".

Собеседник агентства сообщил, что накануне, 26 сентября, Мурсекаев из "Внуково" улетел в Турцию, предположительно в Стамбул.

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Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин отругал главу Минтранса Максима Соколова и курирующего вопросы воздушного транспорта вице-премьера Аркадия Дворковича из-за ситуации вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Самыми оперативными 27 сентября стали "Деловой Петербург", "Санкт-Петербург.ру" и "Фонтанка".