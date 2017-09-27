В России появится центр протонной терапии рака

Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") станет генеральным подрядчиком строительства центров протонной терапии рака в России, первый из которых появится на острове Русский в Приморском крае не позднее 2022 года. Об этом сообщают Известия.

"Это обеспечит выход здравоохранения России на принципиально новый уровень развития. Такая практика в нашей стране будет внедрена впервые в рамках тесного российско-японского партнерства, которое полностью отвечает национальным интересам. Начать планируется с Приморского края. Этот регион является для нас приоритетным и перспективным в том числе и в плане продвижения телемедицинских технологий, — рассказал изданию гендиректор «Швабе» Алексей Патрикеев.

По информации Минздрава, в России запущен не имеющий по техническим характеристикам аналогов протонный ускоритель модели С235.. Проводимые научно-технологические работы позволяют сократить диаметр протонного пучка с 5 до 1–1,5 мм, что значительно повышает точность и уменьшает травматичность протонной терапии, особенно при опухолях мозга, основания черепа и глазного яблока.

Протонная терапия — это новейший высокотехнологичный и максимально щадящий метод облучения раковых опухолей. Его главное достоинство — возможность точной локализации места облучения. При этом окружающие опухоль здоровые ткани не повреждаются. Во всем мире работают уже десятки протонных центров, лидеры по их количеству — США и Япония. Все существующие на сегодня в России подобные центры размещены на базе исследовательских институтов и обладают низкой пропускной способностью.

В октябре 2017 года в Петербурге должен открыться центр протонной терапии Медицинского института имени Березина, который станет первым клиническим центром в России для массового лечения пациентов. Его строительство началось в июне 2013 года, а объем частных инвестиций составил 7,5 млрд рублей.