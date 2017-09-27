Трассу "Кола" перекроют на два часа

В четверг, 28 сентября, федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи с разводкой моста через Свирь, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 08:45 до 10:45 представители РЖД проведут разводку моста через реку Свирь расположенного на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» у города Лодейное Поле в Ленобласти.

Движение автомобильного транспорта в это время будет полностью перекрыто.