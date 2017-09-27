На врачей можно будет пожаловаться на сайте госуслуг

Россияне смогут пожаловаться на качество медицинского обслуживания в личном кабинете на сайте госуслуг, сообщил Минздрав. Эксперимент продлится год, после чего сервис может стать постоянным.

Личный кабинет пациента «Мое здоровье» появился на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в марте. В настоящий момент пациент может там проверить номер полиса ОМС, а также сведения о прикреплении к поликлинике и вызвать врача на дом.

С 2018 года в личном кабинете появится информацию о выписанных рецептах и протоколы врачебных приемов, сервис для проведения телеконсультаций и данные медицинских карт граждан, передает Коммерсантъ.

Теперь на сбор мнений россиян Минздрав отводит год — с ноября 2017 года по декабрь 2018 года. Весной 2019 года ведомство совместно с Минкомсвязью должно будет отчитаться о результатах проекта правительству.

По данным ВЦИОМа, доверие россиян к врачам в последние несколько лет уменьшается. Если в 2015 году о доверии к специалистам здравоохранения заявляли более половины опрошенных (55%), то в 2017 году их доля составила чуть более трети респондентов (36%).