ТСЖ из Фрунзенского района выплатило "Водоканалу" долг в 433 тыс. рублей

В среду, 27 сентября, ТСЖ из Фрунзенского района Северной столицы выплатило "Водоканалу" долг в 433 тыс. рублей, передают в УФССП по региону.

По данным ведомства, организация на Будапештской улице в течение полутора лет не платила деньги за горячую воду, а также прием сточных вод и загрязнений.

Судебным приставам пришлось предупредить ТСЖ о неприятных последствиях неуплаты и списать со счета организации необходимые деньги в пользу «Водоканала». В настоящий момент задолженность погашена полностью.