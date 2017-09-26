В Петербурге чиновники устранили незаконную торговлю с помощью фотошопа

Чиновники Петербурга вновь отчитались о решенной проблеме, приложив снимок, измененный ими в фоторедакторе, сообщает Росбалт.

Житель Приморского района оставил обращение на портале "Наш Санкт-Петербург" о незаконной торговле с "Газели". После этого заявка рассматривалась специалистами несколько месяцев.

Лишь в минувший понедельник, 25 сентября, администрация оставила ответ, в котором говорится, что "указанный в обращении объект не выявлен". На приложенной фотографии запечатлена другая "Газель" без рекламных надписей и торговых стендов.

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При этом фото имеет явные признаки монтажа. Автор обращения обнаружил исходный снимок этой машины — он был взят с сайта автолюбителей. В действительности "Газель" по-прежнему находится на прежнем месте. Фото было сделано днем ранее и опубликовано в другом заявлении.

Фото: Росбалт

Это далеко не первый случай, когда городские проблемы решаются в фотошопе. Так, в августе на сайте Смольного появились фотографии об открытии "умной остановки", но, как позже стало известно, они были сделаны с помощью фотошопа. Тогда чиновники пояснили, что на фотографиях изображен проект, а не готовая остановка.

Позже, в мае этого года, чиновники очистили парадную от объявлений фоторедактором. Администрация Петродворцового района так отчиталась о якобы проделанной работе.