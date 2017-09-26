Разводка моста через Свирь ограничит движение на трассе "Кола"

Утром в среду, 27 сентября, движение по федеральной трассе Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 08:45 до 10:45 представители РЖД произведут разводку моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре трассы Р-21 "Кола" у города Лодейное Поле в Ленобласти. Движение транспорта на это время будет полностью перекрыто.

Этот мост совмещенный. Он предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.