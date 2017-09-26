УФАС призвало Пулково разобраться с парковкой у аэропорта

Во вторник, 25 сентября, Петербургское УФАС России выдало компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), управляющей аэропортом Пулково, предупреждение о необходимости увеличить бесплатное время, на протяжении которого автомобилисты могут пребывать на территории аэропорта.

С 1 июня время бесплатной парковки в аэропорту Пулково сократили с 15 до 10 минут, а в случае «опоздания» необходимо платить одну тысячу рублей.

В антимонопольный орган начали поступать многочисленные жалобы граждан и депутатов Заксобрания Петербурга, городской транспортной прокуратуры и таксистов.

Заявители указывают, что за 10 минут из-за заторов невозможно успеть высадить или забрать пассажира. Кроме того, число пропускных пунктов и полос для движения не позволяют за 10 минут подъехать к аэропорту и покинуть его. Поэтому автомобилисты вынуждены останавливаться на проезжей части, препятствуя движению остальных.

В УФАС посчитали, что ВВСС выполняет свои обязательства за счет ухудшения обслуживания пассажиров. Теперь до 1 ноября этого года Петербургское УФАС России предупреждает ВВСС о необходимости прекращения указанных действий.

Депутат Государственной думы Олег Нилов в начале августа направил запрос губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко и главе Минтранса Максиму Соколову по поводу сокращения бесплатного интервала посадки-высадки пассажиров у терминалов аэропорта Пулково. По его мнению, такие штрафы выглядят абсурдными. Накануне,6 сентября, парковку в Пулково раскритиковал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Он заявлял, что у пассажиров и водителей вызывает напряжение не только высокий тариф, но и сбои в работе выпускающих шлагбаумов. Кроме того, многие из клиентов аэропорта не знают, что на территории парковочных комплексов Пулково есть возможность оставить автомобиль за 100-250 рублей/час, а для такси действует специальный тариф 20 рублей/час.

Также сообщалось, что ограничение времени приводит к большим пробкам.