Под Петербургом уничтожили 572 килограмма «санкционки»

Более полутонны сыра, масел и колбас, прибывших в Россию из Евросоюза, были уничтожены сотрудниками Выборгской таможни под Петербургом. За процессом утилизации 572 килограммов еды наблюдали представители Ленинград — Финляндской транспортной прокуратуры, Роспотребнадзора по Выборгскому району Ленобласти, а также Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти.

Самая большая доля «запрещенки» поступает в РФ через Беларусь. По этой причине в конце 2017 год в будет усилен контроль на российско-белорусской границе.

С начала этого года сотрудники Северо-Западной таможни изъяли и уничтожали более 2,2 тыс. тонн санкционных продуктов.

Ранее Пулковская таможня отчиталась об уничтожении около 167 кг «санкционки». Рейд провели по трем магазинам во Фрунзенском и Невском районах.

Как сообщалось ранее, продуктовое эмбарго в России продлено до конца 2018 года.