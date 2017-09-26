С «Петербургтеплоэнерго» взыскали 620 тыс. рублей за затопленный Политех Петра Великого

Суд взыскал с "Петербургтеплоэнерго" 620 тыс. рублей в пользу Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого, передает "Фонтанка".

Университет заключил с компанией договор на работы по теплоснабжению на территории музея вуза, но при прокладке теплосетей рабочие нарушили гидроизоляцию на цокольном этаже. Из-за этого часть помещений залило грунтовыми и канализационными водами. В итоге пришло в негодность напольное покрытие.

Воду смогли откачать, но осталась сырость, из-за которой в музее университета на стенах обрадовалась плесень и грибок.

Судебными приставами было возбуждено исполнительное производство о взыскании 620 тыс. рублей с компании. Ущерб был возмещен вовремя и в полном объеме.