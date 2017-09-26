В Петербурге зафиксировано рекордно высокое давление

Во вторник, 26 сентября, Гидрометеоцентр зафиксировал рекордный подъем атмосферного давления в Петербурге. По информации синоптиков, побит столетний максимум.

Утром атмосферное давление в городе достигло 1042 гектопаскалей— в привычных цифрах это 782 мм ртутного столба, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов на своей странице в Facebook. Таким образом, был превышен абсолютный рекорд сентября за все годы регулярных инструментальных наблюдений.

Предыдущий рекорд синоптики зафиксировали еще в 1906 году - 1041,2 гектопаскалей.

Колесов считает, что подъем давления связан с антициклоном, который сейчас расположился в регионе. В среду и четверг, 27 и 28 сентября, может быть отмечено окончательное рекордное значение атмосферного давления.

Днем во вторник температура воздуха поднимется до 18 градусов тепла, дождей не ожидается.