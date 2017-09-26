В осенний призыв в армию отправят 2 700 петербуржцев

Первая отправка "осенних" призывников пройдет в Петербурге 17 октября, заявил на заседании в Смольном военный комиссар города Сергей Качковский.

По его словам, всего из Петербурга направят на службу 2 700 солдат. К ним предъявляют повышенные требования: не мене 20% будущих солдат должны иметь военно-учетную специальность, еще 20% - высшее профессиональное образование. При этом 60% призывников отправят в режимные части. Альтернативную гражданскую службу решили пройти 45 призывников.

Читайте также:

5 фактов о современной российской армии

Отправки призывников из Петербурга должны завершиться до 20 декабря.

В прошлый весенний призыв в армию отправилось 142 тыс. призывников из разных населенных пунктов России. Год назад на службу в российскую армию призвали немногим больше - 155 тыс. новобранцев.

Число петербуржцев, которые отправляются служить, также год от году сокращается. Так, в прошлом году планировалось призвать более 3 тыс. призывников Северной столицы.

Читайте также:

Осенний призыв-2015: перезагрузка. Пять мифов о российской армии

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в Госдуме обсуждается повышение верхнего предела призывного возраста с 27 до 30 лет. Депутаты считают, что повышение призывного возраста поможет сократит заинтересованность в уклонении от службы в армии. Также предлагается дополнительно проработать вопрос юридической ответственности за уклонение от получения повестки в военкомат.