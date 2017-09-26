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В осенний призыв в армию отправят 2 700 петербуржцев

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© Фото: prizyvnik-soldat.ru

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Это немногим меньше, чем в прошлые годы.

Первая отправка "осенних" призывников пройдет в Петербурге 17 октября, заявил на заседании в Смольном военный комиссар города Сергей Качковский.

По его словам, всего из Петербурга направят на службу 2 700 солдат. К ним предъявляют повышенные требования: не мене 20% будущих солдат должны иметь военно-учетную специальность, еще 20% - высшее профессиональное образование. При этом 60% призывников отправят в режимные части. Альтернативную гражданскую службу решили пройти 45 призывников.

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Отправки призывников из Петербурга должны завершиться до 20 декабря. 

В прошлый весенний призыв в армию отправилось 142 тыс. призывников из разных населенных пунктов России. Год назад на службу в российскую армию призвали немногим больше - 155 тыс. новобранцев.

Число петербуржцев, которые отправляются служить, также год от году сокращается. Так, в прошлом году планировалось призвать более 3 тыс. призывников Северной столицы.

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Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в Госдуме обсуждается повышение верхнего предела призывного возраста с 27 до 30 лет. Депутаты считают, что повышение призывного возраста поможет сократит заинтересованность в уклонении от службы в армии. Также предлагается дополнительно проработать вопрос юридической ответственности за уклонение от получения повестки в военкомат.

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