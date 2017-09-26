В Музейное агентство Ленобласти нагрянули с обысками

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского Главка проводят обыски в кабинете директора областного музейного агентства Леси Колесниковой и у руководства компании – подрядчика "Ренессанс-Реставрации", сообщает 47news.

В здание Музейного агентства на улице Смольного, 3, сотрудники полиции пришли утром во вторник, 26 сентября. Также следственные действия проводятся в офисе подрядчика Музейного агентства — АО "Ренессанс-Реставрация" и по домашним адресам руководителей этой фирмы.

Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества было возбуждено ГСУ в середине лета этого года. В полиции считают, что из почти семи млн рублей, выплаченных агентством "Ренессанс-Реставрации" за устранение аварийности Копорской крепости в Ломоносовском районе Ленобласти, более четырех млн были перечислены за работы, которые на самом деле не проводились.

Председатель областного комитета по культуре Евгений Чайковский заявил изданию, что находится на совещании в правительстве и об обысках в подведомственном агентстве ничего не знал.