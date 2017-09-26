До конца недели петербуржцы останутся без отопления

В конце сентября не ожидается похолодания, достаточного для начала отопительного сезона, заявил председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Андрей Бондарчук.

«Судя по текущим прогнозам, по крайней мере, предстоящая неделя не обещает быть холодной», - заявил чиновник на заседании в Смольном.

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Решение о начале отопительного сезона может быть принято лишь после того, как среднесуточная температура становится ниже +8 градусов. По словам Бондарчука, сейчас ведется мониторинг прогнозов погоды.

Ранее было принято решение о запуске периодического протапливания. В настоящий момент тепло поступает в детсады, школы и на объекты здравоохранения.