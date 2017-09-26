На "синей" ветке петербургского метро появился бесплатный WI-FI

На самой длинной ветке метро Петербурга появился бесплатный Wi-Fi – его запустили на "синей" линии. Таким образом, сеть MT_FREE появилась на самом глубоком в мире перегоне между станциями "Невский проспект" и "Горьковская", сообщают в компании "МаксимаТелеком".

Теперь бесплатным доступом в интернет на протяжении всего пути смогут воспользоваться более 4,6 млн пассажиров, ежемесячно путешествующих по "синей" линии. Для запуска бесплатного Wi-Fi на "синей" ветке необходимым оборудованием было оснащено 68 составов, а в тоннелях смонтировано более 100 базовых станций.

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Последним этапом проекта станет запуск Wi-Fi на "красной" линии. Это должно произойти в декабре 2017 года. К Wi-Fi уже подключены "оранжевая" ветка, а также "зеленая" и "фиолетовая".

При первом подключении к сети пользователям необходимо пройти обязательную идентификацию через подтверждение номера мобильного телефона или авторизацию на Портале государственных услуг. При этом для 15 млн пользователей, ранее зарегистрированных в единой сети MT_FREE, повторное прохождение идентификации не требуется. Подключаясь к бесплатному Wi-Fi, пользователи попадают на городской портал, где размещены новости, афиша событий Петербурга, исторический календарь текущего дня и другая информация.

"Санкт-Петербург.ру" тестировал удобство подключения к беспроводной сети в подземке Северной столицы. Чтобы авторизоваться, корреспонденту пришлось пройти идентификацию на сайте провайдера через браузер по номеру телефона. На этом этапе сложностей не возникло. При последующих входах в сеть идентификация по телефонному номеру не потребуется, но в браузере все же придется подтверждать подключение. Правда такой эксперимент издание провело лишь на одной ветке - "оранжевой", сразу после подключения там Wi-Fi.

Контракт на оборудование метро беспроводным интернетом был заключен с "МаксимойТелеком". Это уже вторая попытка обеспечить петербургское метро беспроводным интернетом. Первый конкурс проводили осенью 2015 года, однако из-за высокой арендной цены никто в нем не поучаствовал.

Теперь цена существенно изменилась. Раньше стоимость одного комплекта оборудования станции составляла 8,5 тыс. рублей, теперь эта цена снизилась до 421 рубля. Использование головного или хвостового вагона также значительно подешевело - 70 рублей вместо 1900. Однако общая стоимость годовой аренды, которая является стартовой ценой на конкурсе, не называется.

Ранее стоимость аренды в год оценивалась в 150-170 млн рублей, при этом "МаксимаТелеком" за Wi-Fi в столичном метро платит меньше 10 млн рублей за год.