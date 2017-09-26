В Петербурге 26 сентября обойдется без дождей

Во вторник, 26 сентября, в Северной столице будет небольшая облачность. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС России по Петербургу.

Обойдется без осадков. Утром местами возможен слабый туман. Синоптики обещают восточный ветер 2-6 м/с.

Температура воздуха днем будет варьироваться от +16 до +18 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало.