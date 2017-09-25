Петербуржцы в октябре увидят сближение трех планет

Два дня, 5 и 18 октября, при условии хорошей погоды жители и гости Петербурга смогут увидеть на утреннем небе сближение трех планет земной группы – Марса, Венеры и Меркурия.

Как сообщил референт по астрономии и космонавтике Планетария Мария Смирнова, сближение Марса и Венеры произойдет 5 октября.

Увидеть их в утреннем небе можно будет невооруженным глазом.

Позже, 18 октября, к Марсу и Венере приблизятся Меркурий и Луна. Все четыре небесных тела будут в одном поле зрения.