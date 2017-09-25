Картина дня: бюджет Петербурга, "ВИМ-Авиа" и туманное утро

Самая популярная тема дня, по версии "Монитора", касается будущего бюджета Петербурга – он составит 48,9 млрд рублей.

Первыми об этом написали "Фонтанка" (17:25), "Санкт-Петербург.ру" (18:20) и "Деловой Петербург" (18:30).

Доходы бюджета Северной столицы в 2018 году составят 538,6 млрд рублей, а расходы – 587,5 млрд. На развитие образования планируется направить 141,8 млрд рублей (22% от всей расходной части), на развитие транспортной инфраструктуры чуть меньше – 120,7 млрд (21%).

На здравоохранение хотят выделить более 84 млрд (16%), на соцподдержку – 71,5 млрд (12%), а на обеспечение доступным жильем и услугами ЖКХ – 36,8 млрд (6%).

Вторая по популярности тема дня – рейс "ВИМ-Авиа" из Пулково в турецкий Даламан задержали на 12 часов. С аналогичными задержками проблемной авиакомпании столкнулись пассажиры московского аэропорта "Домодедово". Из столицы не могут вылелеть в Льеж, в Ереван и в Даламан.

Третья по популярности тема дня касается погоды на вторник, 26 сентября. Ночью и утром на Северную столицу опустится туман. При этом температура воздуха опустится до четырех градусов тепла. Атмосферное давление будет мало меняться.

Самыми оперативными из СМИ Петербурга стали "Фонтанка", "Деловой Петербург" и "Пятый канал".