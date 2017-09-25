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В Петербурге Роскомнадзор начал бороться с сайтами "зацеперов"

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© Фото: rupoezd.ru

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Три из них будут заблокированы.

Роскомнадзор заблокирует три сайта "зацеперов" в Петербурге, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Представители ведомства нашли в интернете сайты, которые популяризируют "зацепинг" – экстремальное "развлечение" для подростков. На них в свободном доступе находились видеоматериалы, авторы которых рассказывали, как можно проехать на железнодорожном транспорте опасным для жизни способом.

По требованию прокуратуры суд признал информацию на сайтах запрещенной к распространению на территорию РФ. Сразу после вступления решения в силу материалы будут заблокированы.

В марте стало ивзестно, что "зацеперов" начнут наказывать уголовно. Максимальное наказание за это предусматривается в виде лишения свободы до двух лет. Прежде максимальное наказание за такое хулиганство - штраф на сумму 1 тыс. рублей.

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