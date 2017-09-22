Павел Дуров опубликовал разоблачение на бывшего сотрудника Розенберга

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на своей странице «ВКонтакте» опубликовал пост о конфликте с Антоном Розенбергом, который раньше был сотрудником социальной сети, а после подал в суд на увольнения из Telegram.

Дуров сообщил, что Розенберг подрабатывал во «ВКонтакте» борцом со спамом в компании-подрядчике Telegram — российском ООО «Телеграф». При этом информацию о том, что «Телеграф» требовал от него 100 млн рублей за якобы разглашение коммерческой тайны, Дуров назвал «сюрреалистической историей».

«Это не "Телеграф" требовал у Розенберга 100 млн рублей, а Розенберг вымогал у Телеграфа 30 млн. И он не потерял работу из-за моего брата Николая, а напротив — получил ее, благодаря ему», — заявил Дуров.

Дуров представил документы, которые не только опровергают заявление Розенберга об увольнении из компании, но и раскрывают новые подробности. Согласно ним, Розенберга уволили не из-за личного конфликта, а за прогулы.

Накануне, 21 сентября, гендиректор ООО «Телеграф» Александр Степанов разъяснил суть конфликта с «экс-сотрудником Telegram». По его словам, Розенберг искажает факты и скрывает то, что в июле этого года письменно требовал от ООО «Телеграф» 30 млн рублей, намекая на то, что в противном случае разгласит конфиденциальную информацию о деятельности компании.

Ранее стало известно, что Розенберг, назвавшийся экс-директором особых направлений ООО «Телеграф» рассказал о конфликте с Павлом Дуровым и его братом Николаем. По его словам, он знал Дуровых с детства. Впоследствии Николай Дуров якобы пытался ухаживать за женой Розенберга, но получил отказ и из-за этого уволил его без всяких компенсаций и премий.

Розенберг оспорил свое увольнение в суде, но получил иск на 100 млн рублей за разглашение коммерческой тайны. Поводом для иска он назвал тот факт, что указал в Facebook местом своей работы Telegram, а также предоставил в суде скриншоты рабочей переписки.