Тучков мост реконструирован на 72%

Работы по реконструкции Тучкова моста в Петербурге выполнены на 72%, передает АБН со ссылкой на комит по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Сейчас строители уже закончили первый этап реконструкции на стационарных пролетах и на разводном пролете по низовой стороне моста. Также заменены противовесы и оборудование на разводном пролетном строении.

В настоящий момент проходят работы по второму этапу реконструкции на верхней стороне моста – идет восстановление гранитной облицовки опор. Также ведется обустройство трамвайных путей и павильонов.

Снять ограничения на движение транспорта по мосту планируют к 15 декабря этого года. После реконструкции его длина будет более 231 метров, а число полос движения увеличится до шести.